Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV programının fragmanı yayınlandı

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV yayınının 16 dakikalık fragmanı yayınlandı. Program yarın saat 21.30'da yayınlanacak.

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı. Uğur, paylaşımında, "M.A.M 15. Bölüm Uzun Tanıtım. Konuk Türkiye 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Programın tamamı yarın akşam 21.30'da BabalaTV'de" ifadelerini kullandı.

ÇEKİMLER 7 SAAT SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu program geçtiğimiz pazar günü çekilmişti. Program toplam 7 saat sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, programa ilişkin değerlendirmesinde, "Aklınıza ne geliyorsa sorun dedim. Samimi olmak lazım, cevap verirken de samimi olmak lazım. O samimiyeti de hissettirdik. Hatamız varsa da 'Kardeşim hatamız var' dedik. Hatta bir AK Partili 'Valla beni şaşırttınız' dedi" ifadelerini kullanmıştı.