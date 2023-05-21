Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı programa AKP'li akını

Editör: Barış ATAKAN

BaBala TV programının sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı programa dair açıklamalarda bulundu. Uğur, “An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bugün BaBala TV’ye konuk olacağı bilinirken Oğuzhan Uğur, program öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, programda en çok AKP’lilerin bulunacağını şu sözlerle aktardı:

“An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek (artabilir). Bir de torpil yaptığım, yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar). Son anda iptal eden ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu, göreceğiz. (Ayrıca ‘Nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan, beni çağırın’ diyen ve sosyal medyalarında Sayın Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı, ama maalesef onları reddettik).”

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A BABALA TV'YE DAVET

Oğuzhan Uğur, programla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurmuştu. Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur'un tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a programa katılma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim" dedi.