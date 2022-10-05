Ziya Gökalp'in kitabının Kılıçdaroğlu'nun masasında olması çok konuşulmuştu. Kitabı Kılıçdaroğlu'na kim hediye etti? Aytunç Erkin ortaya çıkardı

Evinin çalışma odasından çektiği videoyu Twitter hesabından yayınlayan Kılıçdaroğlu, İzmir kampında partililere yönelttiği 'Yanımda mısınız' sorusunun amacını ve 'helalleşme' çabalarının son örneğini anlatmıştı. Videoda "Başörtüsü serbestisini yasal güvenceye alacağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun masasının üzerinde Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabının yer alması dikkat çekmişti.

Bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluçacağını yazan Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP liderinin "Helalleşme" sürecini değerlendirdi. "28 Şubat, Ergenekon-Balyoz, Uludere, başörtüsü derken… sırada ne var?" diye soran Erkin, "Kafalar karışık, heybe dolu" ifadelerini kullandı.

Yazısında Kılıçdaroğlu'nun masasında dikkat çeken Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabı hakkında bilgi de veren Erkin, kitabın hikayesini şöyle anlattı:

"12 Eylül'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir'in organize ettiği 'Ülkücü Buluşması'nda eski ocakçılardan Tuğrul Yıldız konuşma yaptıktan sonra üç yaşındaki oğlu Hüseyin Alparslan ile Ziya Gökalp'in kitabını hediye etti. Kılıçdaroğlu da kitabı alırken 'en küçük ülkücü' dediği Hüseyin'in elinden kitabı aldı."