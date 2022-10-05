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  • Ziya Gökalp'in kitabının Kılıçdaroğlu'nun masasında olması çok konuşulmuştu. Kitabı Kılıçdaroğlu'na kim hediye etti? Ayt

Ziya Gökalp'in kitabının Kılıçdaroğlu'nun masasında olması çok konuşulmuştu. Kitabı Kılıçdaroğlu'na kim hediye etti? Aytunç Erkin ortaya çıkardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim'de yayımladığı videoda masanın üstünde bulunan Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabı dikkat çekmişti. Sözcü yazarı Aytunç Erkin o kitabın hikayesini anlattı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:05
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Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kitabı kim hediye etti.  Aytunç Erkin ortaya çıkardı

Ziya Gökalp'in kitabının Kılıçdaroğlu'nun masasında olması çok konuşulmuştu. Kitabı Kılıçdaroğlu'na kim hediye etti? Aytunç Erkin ortaya çıkardı
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Evinin çalışma odasından çektiği videoyu Twitter hesabından yayınlayan Kılıçdaroğlu, İzmir kampında partililere yönelttiği 'Yanımda mısınız' sorusunun amacını ve 'helalleşme' çabalarının son örneğini anlatmıştı. Videoda "Başörtüsü serbestisini yasal güvenceye alacağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun masasının üzerinde Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabının yer alması dikkat çekmişti. 

Bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun, 29 Ekim'de basına kapalı bir toplantıda milliyetçi gençlerle buluçacağını yazan Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP liderinin "Helalleşme" sürecini değerlendirdi. "28 Şubat, Ergenekon-Balyoz, Uludere, başörtüsü derken… sırada ne var?" diye soran Erkin, "Kafalar karışık, heybe dolu" ifadelerini kullandı.

Yazısında Kılıçdaroğlu'nun masasında dikkat çeken Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabı hakkında bilgi de veren Erkin, kitabın hikayesini şöyle anlattı:

"12 Eylül'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir'in organize ettiği 'Ülkücü Buluşması'nda eski ocakçılardan Tuğrul Yıldız konuşma yaptıktan sonra üç yaşındaki oğlu Hüseyin Alparslan ile Ziya Gökalp'in kitabını hediye etti. Kılıçdaroğlu da kitabı alırken 'en küçük ülkücü' dediği Hüseyin'in elinden kitabı aldı."

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Benhur
5.10.2022 10:18
Ekonomi yerle bir olmuşken başörtüsü kanunu çıkışı ile gündemi AKP'ye teslim ettiniz, tebrikler(!) Bu ülke AKP ve hatalar partisi CHP'den bir an önce kurtulmazsa sonu iyi olmayacak.  
 
Paspartu
5.10.2022 10:10
Kafamız hiç karışık değil! Dededen CHP'liyim ne solcuyum ne de sağcıyım! Biz dünya paradigmaları ile değil KEMALİZM ile yaşarız! Bu CHP emperyalist destekli oyunları bozar bozacaktır!  
 
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