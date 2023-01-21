Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...

Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta yapacağı Mersin ziyareti öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırladı.

Birgün'ün haberine göre; pankartta Bahçeli'nin, "Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim" sözlerine yer verildi.

Bahçeli ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın fotoğraflarının olduğu pankartlar ilçenin girişine ve ocak binasına asıldı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTILAR

Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı’nın resmi Facebook hesabından şu açıklama yapıldı:

"Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim. Ülkü Ocakları Toroslar İlçe Başkanlığı olarak, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin meclisteki sözünü ocağımızın karşısına ve Torosların girişine astık. Bilge Liderimiz Sn.Devlet Bahçeli'nin emrinde, Yolbaşçımız, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sn.Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bir adım gerisinde, var gücümüzle çalışıp mücadelemize devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye, "Teslim edeceksin yanındaki çocukları" ifadeleriyle seslenmişti.

Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na, "Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" cevabını vermişti.