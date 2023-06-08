Kılıçdaroğlu'nun odasına çekilip aldığı karar ortaya çıktı. Fatih Altaylı’dan bomba kulis

Gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde güvendiği birkaç isime bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun odasına çekilip aldığı karar ortaya çıktı. Fatih Altaylı’dan bomba kulis

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 48 oy oranı alan Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Seçimi kaybetmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde tepkiler çoğalmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer arasında yapılan görüşmelere ilişkin kulis bilgisi aktardı.

Fatih Altalyı, Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde güvendiği birkaç isimle yaptığı görüşmeye ilişkin bilgileri paylaştı.

"SON CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞIM"

Altaylı, yapılan görüşmelerde Kılıçdaroğlu'nun partili yöneticilere, "Bir daha aday olmayacağım" yanıtını verdiğini aktardı.

Habertürk’ten ayrılan Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun "Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok” dediğini iddia etti.

Altaylı şöyle aktardı:

Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor. Odada bu isimlerden biri Kemal Bey’e çok net bir soru soruyor. “Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.” Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor.

“Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok”

Herkes rahatlıyor. Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor.En azından yerel seçimlere kadar. Odadakilerden biri, “Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız’ diyor. Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu..."

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