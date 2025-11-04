CHP kurultayına açılan davanın ardından mutlak butlan kararı çıkarsa partinin başına döneceğini öne sürülen partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığının ardından çalışmalarına Ankara'da açtığı ofisinde sürdürüyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇALIŞMA OFİSİ BOŞALTILIYOR

Gazeteci Uğraş Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin eski liderinin Ankara'daki ofisinin satıldığını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinin Mustafa Kemal mahallesinde olacağını belirten Bingöl, eski CHP liderinin çalışmalarını buradan sürdüreceğini ifade etti.

"İHTİYAÇLARA KARŞILIK VERMİYORDU"

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar da Barış Sitesi'nde kullanılan ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlarına karşılık vermediği için başka bir ofise taşındıklarını ifade etti.

43 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce açtığı ve uzun süre kamuoyunda tartışılan ofis, daha önce satışa çıkarılmış, 43 milyon TL'lik fiyat etiketiyle gündem olmuştu. Ancak gelen tepkilerin ardından satış iptal edilmişti.

TAŞINMA İŞLEMİNE DAİR O GÖRÜNTÜLER...