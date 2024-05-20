Kılıçdaroğlu’nun tutuklanan danışmanı Ramazan Kubat’la ilgili bilinmeyen detaylar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’nun tutuklanan danışmanı Ramazan Kubat’la ilgili bilinmeyen detaylar
Ankara’yı sarsan Kaplan soruşturmasında tutuklanan isimler arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat’ın olması dikkat çekti.

ÜMİT KARADAĞ / YENİÇAĞ

Ramazan Kubat’ın Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık olduğu ve itirafçı olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ileri sürüldü.

Alican Uludağ’ın iddiasına göre Kubat, çakarlı araçla Sertçelik’in yurt dışına kaçmasında rol oynadı.

Eski MHP’li olan Kubat, 2022 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak göreve getirilmişti.

KILIÇDAROĞLU KUBAT’IN DÜĞÜNÜNDE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos 2021’de Ankara Hasköy’de dünya evine giren Ramazan Kubat’ın düğününe katılmıştı.

Düğün fotoğrafı CHP’nin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştı.

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KUBAT’IN “MİLLİYETÇİLERE” ÇAĞRISI

Kubat geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turuna 2 gün kalan “Milliyetçilere” çağrıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Danışmanı olarak açıklama yapan Kubat, “Türk milliyetçilerine açık çağrımdır; içinde bulunduğumuz bugünlerde Türk milletinin, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ideali olan muasır medeniyetler seviyesine erişmesi yolunda kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu halde gün, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarla değil, Türk’ün sinesinden gelen Oğuz’un Beydili boyundan olan Türk’ün özbeöz evladı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme günüdür” ifadelerini kullanmıştı.

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YENİDEN KUVAYI MİLLİYE PLATFORMU

Eski MHP’li Kubat’ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ndeki odasının girişinde “Yeniden Kuvayi Milliye Platformu Koordinatörü” yazıyordu.

KANTİN İŞLETMECİSİ

Kubat, siyaset dışında kantin işletmeciliğiyle uğraşıyordu. Ankara’da Gazi Üniversitesi’nin Mimarlık-Mühendislik Fakültesi’ndeki kantini işletiyordu.

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