CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Kılıçdaroğlu, videoda bazı belediye başkanlarının partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunurken, aynı zamanda CHP’nin İmralı Adası’na gidecek heyete üye göndermeme kararını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamaları kamuoyunda büyük tepki topladı.

9 VEKİLDEN DESTEK GELDİ

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının ardından video, sadece 9 CHP milletvekilinin X platformunda paylaşıldı. Videoya destek veren vekillerin sayısının düşük olması, dikkat çekti.

Bu 9 isim, geçtiğimiz hafta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini içeren bir mektup hazırlayan ve bu mektuba imza atan 10 milletvekilinden 9’u oldu.

Geçtiğimiz günlerde, CHP içinde yaşanan iç tartışmaların ortasında, bazı milletvekillerinin Özgür Özel’e eleştirilerini içeren bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı. Mektuba imza atan vekillerin isimleri şu şekilde sıralandı:

Gamze Akkuş İlgezdi

Mahir Polat

Orhan Sarıbal

Mustafa Adıgüzel

Rıfat Nalbantoğlu

Sevda Erden Kılıç

Hüseyin Yıldız

Hasan Ufuk Çakır

Hasan Öztürkmen

Deniz Demir

Bu vekiller, Kılıçdaroğlu’nun videosunu destekleyen isimler arasında yer alırken, Mustafa Adıgüzel’in ise videoyu paylaşmadığı görüldü.