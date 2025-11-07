CHP kurultayına açılan davanın ardından mutlak butlan kararı çıkarsa partinin başına döneceğini öne sürülen partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da açtığı çalışma ofisini boşaltma kararı almış CHP eski liderinin çalışmalarına yeni ofisinde devam edeceği öğrenilmişti.

Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdüreceği yeni ofisi belli oldu.

CHP eski liderinin avukatı sosyal medya hesabından hem Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinde çalışmalara başladığını duyurdu hem de isim vermeden trolleri hedef aldı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in o paylaşımı:

'GÜDÜMLÜ MEDYANIN VE TROLLERİN...'

Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara.. Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları; Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır. Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.