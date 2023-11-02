Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür

Çizdiği karikatür ile hem dünya hem de Türkiye gündemini resmeden Emre Ulaş, bu defa yerel seçimlere doğru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığını çizdi.

İşte CHP Genel Merkezi’nde dahi kahkaha attıracak o karikatür:

2023 seçimlerinde oldukça konuşulan Altılı Masayı karikatürüne yansıtan Ulaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılacak olan Kurultay’ın ardından bu defa parti içindeki farklı görüşteki kişileri bir masada toplayıp yerel seçimlere bu şekilde gitmenin hazırlığını karikatürüne yansıttı.

Karikatürde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Faik Öztrak yer alıyor ve masa başında Kılıçdaroğlu şu şekilde sesleniyor:

“Kurultay’dan sonra CHP içinde bi Altılı Masa toplayarak yerel seçimlere daha güçlü bir parti olarak gireceğiz”