Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür

Usta karikatürist Emre Ulaş, CHP Genel Merkezi’nde olan yerel seçim hazırlıklarını çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim taktiğini çizdi. Emre Ulaş’tan CHP Genel Merkezi’nde bile kahkahalar attıracak karikatür

Çizdiği karikatür ile hem dünya hem de Türkiye gündemini resmeden Emre Ulaş, bu defa yerel seçimlere doğru CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığını çizdi.

İşte CHP Genel Merkezi’nde dahi kahkaha attıracak o karikatür:

whatsapp-gorsel-2023-11-02-saat-17-01-03-0acfa3b5.jpg

2023 seçimlerinde oldukça konuşulan Altılı Masayı karikatürüne yansıtan Ulaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu yapılacak olan Kurultay’ın ardından bu defa parti içindeki farklı görüşteki kişileri bir masada toplayıp yerel seçimlere bu şekilde gitmenin hazırlığını karikatürüne yansıttı.

Karikatürde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Faik Öztrak yer alıyor ve masa başında Kılıçdaroğlu şu şekilde sesleniyor:

“Kurultay’dan sonra CHP içinde bi Altılı Masa toplayarak yerel seçimlere daha güçlü bir parti olarak gireceğiz”

İlgili Haberler
Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi
CHP'lilerin kıs kıs güldüğü koltuk karikatürü. Emre Ulaş çizdi
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi
Şapka çıkarılacak karikatür. Emre Ulaş çizdi
Yüreğinize taş gibi oturacak karikatür. Cumhuriyet düşmanları bu kadar güzel anlatılırdı
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu iddialı dizinin kadrosuna dahil oldu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı Gündem
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı Sağlık
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü Spor
Trabzonspor'da Teknik Direktör sorunu çözüldü
Ses dalgalarıyla gelen güzellik Sağlık
Ses dalgalarıyla gelen güzellik
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı Magazin
Sarp Akkaya çocukluk travmasını anlattı