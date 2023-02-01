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Diyarbakır’da Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeter söz milletin’ pankartı polis tarafından indirildi

Diyarbakır’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ‘Yeter söz milletin’ pankartı polisler tarafından indirildiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 08:39
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Kılıçdaroğlu’nun yeter söz milletin pankartı Diyarbakır'da indirildi

Diyarbakır’da Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeter söz milletin’ pankartı polis tarafından indirildi
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Diyarbakır’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter, söz milletin” sloganının yer aldığı pankart kaymakamlıktan izin alınmasına rağmen indirildi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda o anların görüntüsü de yer aldı.

Öte yandan pankartın polis tarafından indirildiği öne sürüldü.

Paylaşımda, “14 Mayıs’ın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyeceksiniz. Silvan’da dün gece polis nezaretinde, izinli olarak asılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yeter söz milletin” posteri, bugün polis zoruyla indirildi. İlçe Teşkilatımıza baskı yapan polisler, pankartımızı indirtti” denildi.

Mesajın devamında, “Bu yasadışı dayatmalara bir an önce son verin. Silvan’da partimize baskı yapanlar, gücü nereden alıyorlar. Yetkililer hesabını versin” ifadeleri yer aldı.

CHP BİNASINA ASILMIŞTI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Meclis’teki grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınlamıştı.

CHP Genel Merkez binasına; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.

 

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Yalçın Türk
1.02.2023 09:12
çözüm sürecinde pkk paçavraları apo posterleri diyarbakır sokaklarında dalgalanıyor.. teröristler, operasyondan dönen mehmetçiği yuhalıyorlardı..  
 
Fatih
1.02.2023 08:58
Anlaşılan millet yeter artık yeter diyecek diye iktidarın etekleri tutuşmuş ve korku bacayı sarmış.  
 
M.TÜRK
1.02.2023 08:57
akape gittiğinde o polislerde gitmeli akape ile gelen akape ile gitsin ozaman,madem devletin değil akape nin polisleri o zaman bunları yollamak chp nin boynunun borcudur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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