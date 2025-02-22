Kılıçlı koca terörü. Kocasının yatak odası sırrını açıkladı. Aile yılında akılalmaz olay

İstanbul’da 7 çocuk annesi Zeliha G.’nin 40 yıllık evliliği, kocasının uyguladığı akıl almaz şiddetle kabusa döndü. “Aile Yılı” ilan edilen 2025’te bile aile içi şiddet durmadı.

Siirt’ten İstanbul’a sıfırdan hayat kurmak için gelen Zeliha G. ve Ahmet G., 40 yıl önce görücü usulüyle evlendi. Çiftin 9 çocuğundan ikisi bebekken öldü, bir kızları ise boşandığı için töre cinayetine kurban gitti. Ancak Zeliha G.’nin dramı bununla bitmedi.

İddialara göre Ahmet G., İstanbul’a taşındıktan sonra eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Sürekli alkol alan koca, ‘Çocuk neden ağlıyor? Neden suratın gülmüyor? Neden erkek çocuk doğurmuyorsun?’ diye karısını çocuklarının önünde hastanelik edercesine dövdü. Burnu kırılan kadın, nefes darlığı çektiği için ameliyat geçirdi.

BAŞKA KADINLARLA BİRLİKTE OLDU

30 yıl boyunca şiddeti alışkanlık haline getiren Ahmet G., eve başka kadınlar getirerek karısının gözleri önünde bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadı. Zeliha G., bu zulme dayanamayıp çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı ama çocukları ve torunları için vazgeçti.

Çocukların büyüyüp babalarına karşı çıkmasıyla Ahmet G., eve kadın getirmeyi bıraksa da bu kez dışarıda ilişki yaşamaya devam etti. Çiftin oğlu F.G.’nin arkadaşının annesiyle ilişki yaşadığı ortaya çıkınca, F.G. okulda alay konusu oldu ve psikolojisi bozuldu.

Ahmet G., tüm gelirini kadınlara harcarken eve destek olmadı, Zeliha’nın çalışmasına da izin vermedi. Geçim için çöpten atık toplayan ve el işi yapan Zeliha, çocuklarının da okulu bırakıp erken yaşta çalışmasına tanıklık etti.

KIZI TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Kocasının evde kılıçla gezdiğini, tehditler savurduğunu belirten Zeliha G., sonunda boşanma davası açtı. Mahkemeye sığınan kadın, “Kızım Yağmur gibi ölmek istemiyorum” diyerek yardım istedi. 8 yıl önce boşandığı için ailesi tarafından töre cinayetine kurban edilen Yağmur G.’nin katili, amcasının oğlu Cüneyt G. olmuştu.

2017’de görülen davada Cüneyt G. iki kez müebbet alırken, Zeliha ve Ahmet beraat etmişti.

Zeliha G.’nin avukatı, dava dilekçesinde Ahmet G.’nin ağır kusurlu olduğunu vurguladı. Müvekkilinin yaşam hakkının tehlikede olduğunu belirten avukat, aylık 20 bin lira nafaka ve 2 milyon lira manevi tazminat talep etti.

Yıllarca baskı ve korkuyla yaşayan Zeliha, “Artık kaderime boyun eğmek istemiyorum” dedi. Mahkeme süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, aile içi şiddetin önlenememesi tepkilere neden oldu.