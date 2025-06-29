Kılıçlı meczuptan Atatürk büstüne çirkin saldırı! "Heykellerini kıracağız" diyerek hücum etti

Kocaeli İzmit'te cübbe ve sarık ile dolaşan bir şahsın Atatürk büstüne çirkin saldırısı gündeme bomba gibi düştü.

Elinde kılıç ile dolaşan meczup Atatürk hakkında çirkin ifadeler kullandı ve Atatürk büstüne saldırıda bulunarak "2-3 sene sonra bu heykellerini balyozla kıracağız" şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik gerici saldırılar zaman zaman gündeme gelirken bir yenisi de İzmit'te bir ilkokulun bahçesi meydana geldi.

28 Haziran 2025 Cumartesi günü Çukurbağ Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İlkokulu'nun bahçesinde M.Ç isimli meczup, elindeki kılıçla çocukların yanına giderek top oynayan çocuklardan zorla topu aldıktan sonra elindeki bıçakla topu keserek Atatürk büstüne yerleştirdi.

KILIÇLI MECZUP O ANLARI KAMERAYA ALDI

Bu sırada kendisini görüntülemesini istediği ve "kameraman" diye seslendiği şahsın kaydettiği görüntülerde M.Ç isimli meczubun kullandığı ifadeler şok etti.

Saldırı anını kameraya böyle aldı;



İşte kılıçlı meczubun sözleri:

Atatürk'ün kafasına geçireceğim şimdi gel.. Atatürk bir ara şapka kanunu çıkartmıştı hatırlıyor musunuz? Sarık takanları kesiyordu... Biz de Atatürk'e top geçirme kanunu... Yakıştı baya. Oğlum seni 2-3 sene sonra, bu heykellerini balyozla kıracağız. Sen burada olmayacaksın. Bu senin putların gidecek.

EMNİYET GÖZALTINA ALDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlıca çalışma başlatılarak, M.Ç isimli meczup hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan şahsı gözaltına aldı.