'Kılıçlı Yemin' krizinde flaş gelişme! Gerçekler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Teyit. Org
'Kılıçlı Yemin' krizinde flaş gelişme! Gerçekler ortaya çıktı

Mezuniyet törenindeki ‘kılıçlı yemin’ sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlere ait olduğu öne sürülen WhatsApp konuşmalarının, teğmenlere ait olmadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni belgeler, 10 Kasım 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulu’ndan mezun olan teğmenleri işaret etti. İşte dikkat çeken detaylar…

30 Ağustos tarihinde Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan teğmenler, kılıçlarıyla ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sözleriyle yemin etmişti. Teğmenler, ‘kılıçlı yemin’ sonrasında Kasım ayında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Soruşturma devam ederken, sosyal medyada bazı WhatsApp konuşmaları paylaşılmış, bu konuşmaların teğmenlere ait olduğu öne sürülmüştü O iddiaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

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WHATSAPP YAZIŞMALARI BAŞKA TEĞMENLERE AİT

Teyit.Org’dan Öyküm Hüma Keskin’in haberine göre, tersine görsel arama sonuçları WhatsApp görüntülerinin başka bir teğmen grubunun 2023 yılındaki yazışmalarına ait olduğunu işaret etti. Keskin’in aktardığına göre, 10 Kasım 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulu’nda gerçekleştirilen anma töreninde, yakalarına Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayan bir grup teğmen ile onlara tepki gösteren başka teğmenler arasında kavga çıktı, soruşturma başlatıldı.

Teğmenlere ait olduğu iddia edilen konuşmaların 19 Aralık 2023 tarihinde Tuzla Piyade Okulu’nda soruşturma başlatılan teğmenlerin arasındaki yazışmalar olduğu işaret edildi.

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MEZUNİYET DÖNEMLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI

Öte yandan yazışma görüntülerinde, WhatsApp grubunun adının "KHO 174. Dönem mezunları" olduğu görüldü. 30 Ağustos 2024’te "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen Teğmen Ebru Eroğlu ve dönem arkadaşları, Kara Harp Okulu'nun 175'inci dönem mezunuydu.

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