Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...

Ünlü gazeteci Ersin Eroğlu’nun ‘Teğmenler’ kitabı çıktı. Eroğlu’nun kitabında ihraç edilen 5 teğmen ve 3 komutanın okudukları andın mimarı olan Metin S, 30 yıl sonra sessizliğini bozdu. Metin. S 1995'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde okunan andın hikayesini anlattı. Metin. S emekli olduktan sonra Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu'nda verdiği derslere kılıç çatma soruşturmasının ardından son verdiği ortaya çıktı.

TEĞMENLERİN İHRACINA NEDEN OLAN ANDIN MİMARI

Kılıçlı Yemin Töreni’nde kılıç çatıp antlarını okuyan teğmenlere TSK tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde 5 teğmen ve 3 komutan TSK’dan ihraç edilmişti. Okunan metnin yasaklı olduğu gerekçe gösterildi. Metnin mimarı ise Ersin Eroğlu’na konuştu.

HER TÖRENDE TEKRAR EDİLDİ

Ersin Eroğlu’nun ‘Teğmenler’ kitabında yer alan konuşmada “Geleceğin Genelkurmay Başkanı” olarak adlandırılan teğmenlerin andının mimarı Metin. S., çarpıcı açıklamalara imza attı. Ant, dönemin birincisi Metin.S.’nin konuşmasının sonuna eklediği bir metindi. Devre arkadaşıyla bu metni hazırlayan Metin S., teğmenlerin ülkeleri uğruna hayatların feda edecekleri mesleklerine başlamadan önce, "Son kez ancak bu sözlerle yemin ederek meslek hayatlarına başlamaları gerekir" diye düşündü. Tören sonrası bu ant, komuta kademesi ve devlet protokolü tarafından uygun görüldü ve sonraki yıllarda da her törende tekrar edildi.

ANDIN DOĞUŞUNU ANLATTI

Yeminle ilgili sürece ise Metin S., “Basında ve görsel medyada bazı çevrelerce korsan ant olarak nitelendirilen metin, aslında mezuniyet konuşmasının sonuna eklenmiş bir paragraftır. Bu paragraf birazdan ölüm emri alıp, ölüm emri verecek genç Türk subaylarının kıtalarına gitmeden evvel bağrından çıktıkları milletine yapacakları görevlerini hangi şart ve ahvalde icra edeceklerini bildirdikleri bir beyannamedir” dedi.

KILIÇ ÇATMA OLAYI SONRASI HOCALIK GÖREVİNE SON VERİLDİ

Emekli olduktan sonra Kara Harp Okulu'nda ders verdiğini belirten Metin S, "Şerefle dört yıl öğrenim gördüğüm ve dönem birincisi olarak mezun olduğum bu güzide yuvada emekli olduktan sonra dört yil boyunca ders verme şerefine nail oldum” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Üniversitesi, Metin S.'nin Kara Harp Okulu'nda verdiği derslere kılıç çatma soruşturmasının ardından son verdi.

ANDIM MİMARINDAN TEĞMENLERE: HEPİMİZİN GÖZBEBEKLERİDİRLER

Teğmenlere “doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak” tavsiyesinde bulunan Metin, S, ailelerine seslendi ve teğmenlerin gözbebekleri olduklarını söyledi. Metin.S, "Genç teğmenlerimizin henüz meslek hayatlarının başında mesleklerinden ayrılmak zorunda kalmaları çok üzücüdür. Bu üzüntü ve zorluğu aşacak güç ve kabiliyete sahiptirler. Fakat onları gözünden bile sakınan, teğmenlerimiz almış oldukları zorlu ve disiplinli eğitim sonrasında binbir zorluklarla bugünlere getiren ailelerinin yaşadığı üzüntü ve ruh hali tarif edilemez derecededir. Buna rağmen onlar da emin olsunlar ki evlatları bu ülkenin evlatları, hepimizin gözbebekleridirler." şeklinde konuştu.

METİN.S. KİMDİR?

Metin S., 1973 yılında Samsun' da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu birincilikle bitirdi, 14 yaşında girdiği askeri liseden birincilikle mezun oldu. 18 yaşında Kara Harp Okulu’na başladı. 658 Harbiyeli arasından da yine devre birincisi olarak mezun oldu. Teğmen olduktan sonra Özel Kuvvetlere katıldı. Askerlik ha yatının neredeyse tamamı terörle mücadele ile geçti. Görev yaptığı süre içerisinde bölgede icra edilen tüm yurtiçi ve yurtdıșı harekâtlara katıldı.

ANDIN TAMAMI

Korsan olarak adlandırılan metinde yer alan ifadeler şu şekildeydi:

“Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!”