Kılıçlı yemin soruşturması sürüyor: Ebru Teğmen'le ilgili flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçlı yemin soruşturması sürüyor: Ebru Teğmen'le ilgili flaş gelişme

30 Ağustos'taki kılıçlı yemin incelemesi kapsamında Kara Harp Okulu devre birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmenin ifadesinin alındığı iddia edildi.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin geleneksel olarak yaptıkları kılıçlı yemin ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları, sonrası AKP’li bazı isimler ‘darbe’ iddiasında bulunmuştu.

Kılıçlı yemin sonrası başlayan tartışmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma açıldığını açıklamıştı. Son olarak 19 Eylül'de yaptığı duyuru yapan MSB kaynakları, kılıçlı yemin sonrası hakkında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili sürecin devam ettiğini belirtmişti.

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesi alındığı iddia edildi.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harp okulları mezuniyet törenindeki 'yemin krizinin' ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu'nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor" ifadelerine yer verdi.

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Kılıçlı yemin soruşturması sürüyor: Ebru Teğmen'le ilgili flaş gelişme
Kılıçlı yemin soruşturması sürüyor: Ebru Teğmen'le ilgili flaş gelişme