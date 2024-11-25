Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar günü... Bakan Yaşar Güler, tarihi işaret etmişti

Kara Harp Okulu mezuniyetine damga vuran "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin soruşturmasına dair karar günü için 25 Kasım’ı işaret etmişti. Teğmenlere ilişkin kararın bugün açıklanması bekleniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullanmıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılırken, siyasetin gündemine gelmişti. Eroğlu, törende diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından almıştı.

SORUŞTURMA AÇILAN KİŞİ SAYISI 10 OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı. Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi. Bakanlık kaynakları, toplamda soruşturma açılan kişi sayısının 10 olduğunu belirtmişti.

GÜLER 25 KASIM’I İŞARET ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı bir programda, teğmenler için 25 Kasım’ı işaret etmişti. Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." demişti.

DEMİRTAŞ: 20-25 GÜNÜ BULABİLİR

Saygı Öztürk’e konuşan Emekli Askeri Hakim Cengiz Demirtaş, teğmenlere ilişkin konuştu. Demirtaş, soruşturmaya ilişkin, “Karar süreci kısa ancak gerekçeli kararın yazımı en az 20-25 günü bulabiliyor.” ifadelerini kullandı.