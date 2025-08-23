Kılık değiştiren hırsızdan cesur plan

İstanbul Bahçelievler’de, kılık değiştirerek müşteri gibi kuyumcuya gelen D.A. adlı kadın, ziynet eşyalarını inceliyor gibi yaparak 160 bin liralık hırsızlık gerçekleştirdi. Kuyumcu kısa süre sonra ziynet eşyalarında eksiklik fark ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Olay, 21 Haziran'da Şirinevler Mahallesi, Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.Y.'ye ait kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli, ziynet eşyalarına bakmaya başladı. Kılık değiştirerek iş yerine geldiği belirlenen kadın, bir süre altın ürünleri inceledikten sonra kuyumcudan ayrıldı. Kısa süre sonra ziynet eşyalarında eksik olduğunu fark eden Kuyumcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemede 160 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Kadının altın ziynet eşyalarını bakıyor gibi yaparak el çabukluğu ile bazılarını çaldığı görüldü. Kamera görüntüleri aracılığı ile takip edilen hırsızın kimliğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla D.A.'yı ve ona yardım eden V.A.(39)'yı yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden D.A.'nın daha önceden 32 tane, V.A.'nın ise 10 tane suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A.'ya ev hapsi cezası verilirken V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

