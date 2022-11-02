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Kilimanjaro Dağı'ndaki söndürülemeyen yangın için ordu devreye girdi

Tanzanya, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'da yaklaşık iki haftadır söndürülemeyen yangına müdahale etmeleri için yüzlerce asker görevlendirdi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:38
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Kilimanjaro Dağı'ndaki söndürülemeyen yangın için ordu devreye girdi

Kilimanjaro Dağı'ndaki söndürülemeyen yangın için ordu devreye girdi
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Tanzanya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, orduya yangına müdahale etmesi emrinin verildiği duyuruldu.

AA'da yer alan haberde, askeri birliklerin dağın Siha ve Mwika bölgelerine ulaştığı anlatılan açıklamada, ordunun vatandaşlar ve diğer paydaşlarla iş birliği halinde çalışacağı ifade edildi.

21 Ekim'de çıkan ve daha sonra kontrol altına alınan yangın, birkaç gün sonra farklı bölgelerde yeniden patlak vermişti.

Turistlerin uğrak yeri olan bölgede sivillerin ve tur rehberlerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Her yıl binlerce turistin tırmandığı Kilimanjaro Dağı'nda 2020 yılında çıkan yangında 95 kilometrekarelik alan kül olmuştu.

Dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 900 metre yüksekte bulunuyor.

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