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Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak

Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 14:58
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Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak

Kilis Emniyet Müdürlüğü kırtasiye malzemesi satın alacak
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Basın İlan’da 74 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 74 Kalem Kırtasiye Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 20 işgünü içerisinde alım konusu malları teslim edecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.10.2022-10:30

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İdaremize teklif edilen ürünler için numune getirilmesi zorunludur. Sözleşme sonrası teslim edilecek ürünlerin muayene ve kabul işlemleri, idaremiz tarafından görevlendirilecek muayene ve kabul komisyonu tarafından teknik şartnamede belirtilen malzemelerin özellikleri doğrultusunda yürütülecektir.

 

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