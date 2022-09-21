﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Kilis İli, Merkez İlçesi, Şıh Mehmet mahallesi 3036 Ada, 33 Parsel sayılı taşınmaz konum olarak Şıh Mehmet Mah Sümbül sokak üzerinde arsa vasfındadır. Konut fonksiyonunun gelişmekte olduğu yeni yerleşim bölgesi içerisinde, okul ve sosyal tesis alanlarına yakın mesafededir. Ulaşım sorunu yoktur İstiklal caddesine yaklaşık 130 m, Hasan Ünlü kahraman Ortaokuluna yaklaşık 250 m, şehir merkezine 950 m mesafede olup belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

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