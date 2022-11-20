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Su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

Kilis’te otluk alanda bulunan bir koyun, su kuyusuna düştü. Düşen koyun, 15 metrelik su kuyusundan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:30
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Kilis’te 15 metrelik su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

Su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı
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Kilis’te su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kilis merkeze bağlı Acar köyünde Cuma Nusret’e ait koyun 15 metrelik su kuyusuna düştü.

Durumun Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışma sonucu kuyuya düşen koyunu çıkararak, sahibine teslim etti.


(Kaynak: İHA)

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