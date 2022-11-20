Su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı

Kilis’te su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kilis merkeze bağlı Acar köyünde Cuma Nusret’e ait koyun 15 metrelik su kuyusuna düştü.
Durumun Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışma sonucu kuyuya düşen koyunu çıkararak, sahibine teslim etti.
(Kaynak: İHA)
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