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Kilis'te metruk binada 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te metruk bir binada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:23
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Kilis'te 16 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te metruk binada 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tahtalı Köy'deki metruk bir binada 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, olayda kullanılan 1 otomobil ve 13 adet cep telefonu da ele geçirdi. Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç Müdürlüğüne gönderilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. (AA)

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