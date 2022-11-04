Kilis'te metruk binada 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tahtalı Köy'deki metruk bir binada 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, olayda kullanılan 1 otomobil ve 13 adet cep telefonu da ele geçirdi. Yakalanan kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç Müdürlüğüne gönderilirken, organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. (AA)