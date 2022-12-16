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2 işçiyi toprak yuttu

Kilis'te su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılırken, diğer işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:10
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Kilis'te 2 işçiyi toprak yuttu

2 işçiyi toprak yuttu
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İHA'nın haberine göre, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboy köyünde su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. 

Olay yerine çok sayıda jandarma, arama kurtarma ekibi sevk edilirken, toprak altında kalan işçilerden birine kısa sürede ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan işçi hastaneye kaldırılırken, diğerini ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

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