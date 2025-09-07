Kilis’te 3 gündür ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: İHA
Kilis'te 3 gündür ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Vaiz Mahallesi'nde 3 gündür ağacın tepesinde bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 5 saat süren titiz çalışmasının ardından yavru kedi kurtarıldı. Ekipler, kediyi indirdikten sonra sağlık durumunu kontrol ederek herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit etti.

Kurtarılan kediye ekipler tarafından su ve mama verildi. Minik yavru, ardından doğal yaşam alanına salındı.

