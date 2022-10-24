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900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 

Türkiye’den Suriye'ye 900 saka kuşu götürmek isteyen kişi Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yakalandı. Kuşlara el koyan ekipler, şahsa ise 1 milyon 173 bin 734 lira ceza uyguladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:58
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Kilis'te 900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 

900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 
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İHA'nın haberine göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gümrük kapısında Türkiye'den Suriye'ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde nesli tükenmekte olan 900 saka kuşu ele geçirildi. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için A.K.'ye 1 milyon 170 bin TL ile 3 bin 734 lira idari para cezası uyguladı. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kuşlar, ekiplerce doğaya bırakıldı. Şüpheli A.K. hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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