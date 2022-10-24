﻿900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza 

İHA'nın haberine göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gümrük kapısında Türkiye'den Suriye'ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde nesli tükenmekte olan 900 saka kuşu ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için A.K.'ye 1 milyon 170 bin TL ile 3 bin 734 lira idari para cezası uyguladı. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kuşlar, ekiplerce doğaya bırakıldı. Şüpheli A.K. hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.