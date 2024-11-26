Kilis'te araç takla attı: 5 yaralı

Kilis’te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Gaziantep yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ALS 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 5 yaralıyı kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.