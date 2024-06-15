Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber

Olay, Kilis-Gaziantep Karayolu üzerinde bulunan Seve Barajı'nda gerçekleşti. İddialara göre, arkadaşlarıyla birlikte suya giren Muhammet Mert Özdemir (15), bir süre sonra suyun içinde kayboldu.
Arkadaşlarının durumu 112 ekiplerine bildirmesiyle birlikte olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama çalışmaları sonucunda Muhammed Mert Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Özdemir'in cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.