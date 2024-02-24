Kilis'te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: DHA
Kilis'te DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, DEAŞ'a yönelik süren soruşturmada, 5 şüphelinin terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından, şüphelilerin Kilis, Kayseri ve Mersin'deki adreslerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği mahkemede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer yandan adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması ise devam ediyor.

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