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Kilis’te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası

Kilis’te eşi Fatime Gül Özyer’i döverek öldüren M.M.Ö., 4’üncü kez çıktığı hakim karşısında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:40
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Kilis’te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası

Kilis’te eşini döverek öldüren zanlıya 25 yıl hapis cezası
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13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi’ndeki ikametlerinde sanık M.M.Ö. (29), 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer’i (27) döverek hastanelik etmişti. 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özyer’in davasına ilişkin katil zanlısı M.M.Ö. dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Fatime Özyer’in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanığın avukatları katıldı. Sanık M.M.Ö. ifadesinde, kendisinin darp etmediğini, sadece iki tokat attığını ifade ederek önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti. Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, M.M.Ö. için ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini mahkeme heyetinden talep etmişti.

“Sanık 25 yıl hapis cezasına çarpıttırıldı”

Mahkeme heyeti son savunmalarını aldıktan sonra M.M.Ö., ağırlaştırılmış müebbet cezasına, duruşmadaki iyi halini dikkate alarak ilk önce, müebbet hapis cezasına daha sonra da 25 yıl hapis cezası verilmesini hükmetti.
Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, “Sanık duruşmada agresif haline devam etmiştir. Maktulün bir iki tokat attığını, birkaç yerini ısırdığını, maktülün kendi kendine darp uygulamış olabileceğini hastanede ölmüş olabileceğini, öldürme fiilini kabul etmediği halde, mahkeme sanık hakkındı indirim hükümlerini uygulamıştır. Ağırlaştırılmış müebbet yerine, müebbet hapis cezası vermiş indirim uygulamış, sonrada mahkemede yargılamaya hiçbir katkı sunmadığı halde, maktülün yakınlarından özür dilemediği halde, yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62’ıncı maddeye göre, ayrıca bir indirim yapmış, sonuçta 25 yıl hapis cezası vermiştir. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz, orada adaletli bir karar çıkmaz ise Yargıtay’a götüreceğiz” dedi.

Maktulün Babası Ahmet Çetin’de, “Cumhurbaşkanını kadın cinayetleriyle ilgili olarak indirim hükümleri uygulanmayacağı demesine rağmen, caniye indirim hükümleri uygulandı. Bu kararı üst mahkemeye taşıyacağız. Davası sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

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