Kilis'te feci kaza! Geri manevra yaparken hamile eşini ezdi

Kaynak: DHA
Kilis'te feci kaza! Geri manevra yaparken hamile eşini ezdi

Otomobili ile geri manevra yaparken çarptığı eşi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Uzman Çavuş Mehmet Dağcı (23), otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'nın (20) ölümüne neden oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı.

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Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamınıyitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Mehmet Dağcı’nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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