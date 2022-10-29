Kilis’te göçmen kaçakçılığı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Türkiye’ye yasa dışı olarak giren 6 yabancı uyruklu şahıs ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında organizatör olan R.F. yapılan tahkikat neticesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine gösnderildi.
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