Kilis’te göçmen kaçakçılığı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Türkiye’ye yasa dışı olarak giren 6 yabancı uyruklu şahıs ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında organizatör olan R.F. yapılan tahkikat neticesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine gösnderildi.