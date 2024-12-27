Kilis’te Halk Ekmek Projesi!

Kaynak: İHA
Kilis’te Halk Ekmek Projesi!

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, halkın uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla Halk Ekmek Projesi'nin başlatıldığını duyurdu.

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, halkın uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla Halk Ekmek Projesi'nin başlatıldığını duyurdu.

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Halk Ekmek büfelerinin Kilis'in yoğun nüfuslu mahallelerine ve ulaşımı kolay alanlara konumlandırılacağını ifade eden Belediye Başkanı, satış noktalarının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Proje kapsamında, büfelerin yanı sıra belirli marketlerle iş birliği yapılarak dağıtım ağının genişletileceği açıklandı.

"HEDEFİMİZ EKONOMİK VE SOSYAL DESTEK"

Proje ile ilgili konuşan Başkan Bilecen, "Halk Ekmek Projesi, vatandaşlarımızın bütçesine katkıda bulunmak ve kaliteli ürünlere erişim sağlamak için önemli bir adım. Şehir ekonomisini desteklemek ve toplumsal faydayı artırmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

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