Kilis’te kayıp hayvan operasyonu! 26 küçükbaş geri döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kilis’te kayıp hayvan operasyonu! 26 küçükbaş geri döndü

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde bir vatandaşa ait 26 küçükbaş hayvan kayboldu.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde bir vatandaşa ait 26 küçükbaş hayvan kayboldu. Vatandaşın ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları fiziki aramanın yanı sıra drone ile de tarama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar köy sınırları içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasının sevincini yaşayan vatandaş, gösterilen özverili çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederek Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışta bulundu.

Kilis’te kayıp hayvan operasyonu! 26 küçükbaş geri döndü

Kilis’te kayıp hayvan operasyonu! 26 küçükbaş geri döndü

Kilis’te kayıp hayvan operasyonu! 26 küçükbaş geri döndü

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar