Kilis'te kontrolden çıkarak savrulan araç kaza yaptı: 9 yaralı

Kaynak: İHA
Kilis'te kontrolden çıkarak savrulan araç kaza yaptı: 9 yaralı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan aracın yol kenarına savrularak kaza yapması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Kaza, Musabeyli-Kilis karayolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, R.Y. idaresindeki 01 APK 658 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

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Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.Y. ile araçta bulunan G.G., B.K., İ.Y., Ö.F.Y., M.A.Y., A.Y., B.E.K., Z.A.K. ve N.K. yaralandı.

5'i çocuk 9 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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