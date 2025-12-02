Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı 27 ANJ 455 plakalı hafifi ticari araç ile M.V.B. kullandığı 27 ASM 861 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.V.B. ile araçlarda bulunan H.K, G.B, A.Ş. ve Ş.B. ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.