Kilis'te motosiklet kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen 79 MA 7262 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.B. ile 79 ABT 481 plakalı motosiklet sürücüsü M.M. çarpıştı. Kazada sürücüler Ö.B. ve M.M. ile M.M.'nin arkasında yolcu olarak bulunan R.H. yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.