﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı

Kilis'te akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)
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