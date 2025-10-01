Kilis’te tır ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Polateli Kavşağı'nda Ö.A. idaresindeki 27 BBR 0553 plakalı pikap, kontrolden çıkarak tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır refüje çıkarken, pikap bariyerlere çarptı. Kazada pikap sürücüsü Ö.A., araçta bulunan A.B.A. ve 01 ER 871 plakalı tır sürücüsü M.E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.