Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 283 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda F.Ç. ve H.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. serbest bırakılırken, F.Ç. tutuklandı.