Kilis'te zeytin bahçelerine jandarma koruması

Son yıllarda zeytin fiyatlarının artmasıyla birlikte hırsızların hedefi haline gelen zeytinler, bu yıl da hasat zamanına yaklaşırken korunmaya alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş timleri ve Komando ekipleri, zeytin tarlalarını hırsızlardan korumak için gece gündüz sahada görev yapıyor. Bu yıl rekoltesi yüksek olması beklenen zeytinlerini korumak isteyen çiftçiler, tarlalarını jandarma ve komando ekiplerine emanet etti. Komando timleri, gece görüş cihazları ve termal kameralar kullanarak hırsızlık olaylarını engellemeye çalışırken, Asayiş ve trafik ekipleri de ücra yerlerde devriye gezerek güvenliği sağlıyor.