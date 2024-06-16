Kilit kavşaktan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı

Kaynak: İHA
Kilit kavşaktan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak"tan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine yükseldi.

Kırıkkale'de bulunan Türkiye'nin önemli bir geçiş noktası ve 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen "kilit kavşak", 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca araç trafiğinde önemli bir artış yaşadı. Araç sayısı, normalde 12 bin olan günlük geçişten, bayram süresince 80 bine kadar çıktı. Bayramın ilk gününde kara yolundaki hareketlilik, havadan çekilen görüntülerle belgelendi ve trafik akıcı bir şekilde ilerlediği gözlendi. Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için denetimlerini sürdürdü.

2 ÖNEMLİ UYARI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve AKP Milletvekili Mustafa Kaplan, uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Makas, trafik denetimlerine katılarak durdurulan araçlardaki vatandaşları bayramları dolayısıyla tebrik etti ve emniyet kemeri takmaları ile trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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