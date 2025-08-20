Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel balyozu vurdu kilit taşı düştü...

Malum kilit taşı düştü mü gerisini kimse tutamaz, tüm diğer taşlar tek tek düşer ve en nihayetinde de köprü yıkılır!

Sanırım Mücahit Birinci adlı avukatı kastettiğimi anlamışsınızdır.

Bu şahsın ismini Özgür Özel vermiş ve AKP’li avukat Mücahit Birinci’nin iş insanı Murat Kapki’den bir iftiraname ile birlikte 2 milyon dolar para istediğini iddia etmişti.

Özel, avukat Mücahit Birinci'nin İBB operasyonları sonucunda tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye "Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’a dokunan yalan ifade üstüne iki milyon dolar ver, seni dışarı çıkartırım" dediğini belgelere dayalı olarak iddia etmişti.

Özgür Özel, Murat Kapki’nin bu nedenle Mücahit Birinci’yi Tekirdağ başsavcılığına şikayet ettiğini de açıklamıştı.

Bu açıklamaları ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı.

Sonrasında bu iddialarının odağındaki AKP'li avukat Mücahit Birinci, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Disipline sevk kararının hemen ardından da AKP'li Birinci partisinden istifa etti.

Sonuçta Özgür Özel Balyozu vurdu kilit taşı düştü, şimdi oturup diğer taşların düşüşünü ve en nihayetinde köprünün yıkılışını seyredeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ifşa edilen bu olay elbette çok ama çok önemli ama ne yazık ki bu süreçte yaşanan münferit bir olay da değil!

Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bazı savcılarla bağlantılı avukatların 'İBB davası borsası' oluşturduğunu öne sürmüştü. Avukat Mehmet Yıldırım’ın ismini veren Özel, "Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp 'Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin 'İBB davası Borsası' oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. HSK'ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK'ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!" ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında Özgür Özel'in “İBB davası borsası” kurmak iddiasıyla adını açıkladığı avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Antalya'da araçla seyir halindeyken "nüfuz ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İddialara göre, sabah saatlerinde evine ve iş adresine giden polis ekipleri Yıldırım’ı burada bulamadı. Yıldırım, geniş çaplı çalışma başlatılmasının ardından, Antalya’da üzerinde başkasına ait bir telefonla yakalandı. Gazeteci İsmail Saymaz, avukat Yıldırım’ın yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığını iddia etti.

Son olarak ise "İBB Borsası" iddialara bir yenisi daha eklendi. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Murat Kapki'ye yapıldığı gibi kendisine de defalarca “etkin pişmanlık” teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Kendisinden "yüklü bir miktar ödeme" istendiğini belirten Keleş, bu ödemeyi yapması halinde "kendisini olmasa bile oğlunun, yeğeninin ve abisinin cezaevinden çıkabileceğinin" ifade edildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği ‘para ve istenilen ifadeyi ver, kurtul’ zincirinin kurbanı olduğunu vurgulayan Keleş, bu teklifin kendisine Avukat Recep Seyhan ve Avukat Hamza Uçan tarafından getirildiğini belirtti. “İstenilen ifadeyi ver, kurtul” baskısını reddettiğini belirten Keleş, “Hayatım boyunca işlemediğim bir suçu kabul etmedim, etmeyeceğim” dedi.

Birbirine paralel bu üç olay aslında İBB başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik suçlamaların nasıl hukuken içi boş, siyasi hedefli suçlamalar olduğuna dair kamuoyunda oluşmuş bulunan kanaati güçlendirmiştir.

Göründüğü kadarı ile kanıt ve itirafçı bulamayan organizatörler avukatlar aracılığı ile itirafçı üretmeye odaklanmış bulunmaktadırlar.

Bu avukatların “hem itirafçı üretelim hem de fırsat bu fırsat kısmet ayağımıza geldi voliyi vuralım” diye düşündükleri görülüyor.

Peki, vuracakları voliyi tek başlarına deve edebileceklerine inanan var mı?

Böyle beleş, hazır lop bir parayı kim adama tek başına yedirir?

İşte bu noktada asıl çözülmesi gereken husus: Bu parayı kimlerle bölüşeceklerini de bulmaktır.