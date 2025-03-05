Kilitli odanın sırrını yasak aşkın şahitleri anlattı! Ünlü oyuncuya 24 yıllık eşi ‘zina’ davası açmıştı

Düzenleme: Kaynak: Snob Magazin
Kilitli odanın sırrını yasak aşkın şahitleri anlattı! Ünlü oyuncuya 24 yıllık eşi ‘zina’ davası açmıştı

Bir döneme damgasını vuran Çılgın Bediş'te Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun'a 24 yıllık eşi dizideki rol arkadaşıyla birlikte olduğu iddiasıyla ‘zina’ davası açmıştı. Yasak aşk hakkında ortaya çıkan iddialar şoke etti.

Şimdilerde Kanal 7’deki Esaret dizisiyle ekranlara gelen Cenk Torun’un dizideki, partneri Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Torun'un 24 yıllık eşi ünlü oyuncuya 'zina' davası açmıştı.

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İSTEDİĞİ TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Dilekçede, ünlü oyuncunun dizi setine çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

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YASAK AŞKA ŞAHİT OLMUŞ

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil, Cenk Torun'un eşini aldattığına şahit olduğunu söylemişti.

Seren Serengil’in ardından yasak aşkı, projenin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğruladı.

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'HERKES BİLİYOR'

Proje oyuncularından Züleyha Hamza, Cenk Torun'un eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu dile getirerek, "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" ifadelerini kullandı.

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'KAPI KİLİTLİ OLUYORDU'

Yönetmen asistanı Arya Çevik ise ünlü oyuncunun partneri ile yasak aşk yaşadığını doğrularak şunları söyledi;

"Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk" dedi.

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