Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir? İşte konuyla ilgili bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri

Uzmanlar, kilo aldırmayan yiyeceklerin tüketiminin, genel sağlık ve kilo kontrolü açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ancak, dengeli bir beslenme planı oluşturmak ve düzenli fiziksel aktivite yapmak da bu süreçte büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gerekli olduğunun altı çizilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Beslenme uzmanları, düşük kalorili ve yüksek lif içeriğine sahip yiyeceklerin kilo kontrolünde önemli bir rol oynadığının belirtilmesi öne çıktı. Örneğin, kereviz sapı ve salatalık gibi sebzeler, büyük oranda su içermeleri ve düşük kalori değerleriyle öne çıkması gündem oldu. Kereviz sapının %95'i sudan oluşurken, bir porsiyonu sadece 6 kalorinin içerdiğinin altı çizildi. Salatalık ise bir porsiyonunda sadece 16 kalori barındırıyor ve lif açısından zengin olması nedeniyle uzun süre tok tutmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HANGİ YİYECEKLER TERCİH EDİLMELİ?

Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, nişastalı olmayan sebzeler ve meyvelerin kilo aldırmayan yiyecekler arasında yer aldığını vurguluyor. Dr. Young, bu yiyeceklerin yapısının büyük bir kısmının sudan oluştuğunu ve düşük kalorili olduklarını belirtti. Dr. Young, aynı zamanda bu yiyeceklerin lif açısından zengin olduğunu ve kolayca doygunluk hissi sağladığını ifade etti.

ÖNE ÇIKAN KİLO ALDIRMAYAN YİYECEKLER

Kereviz Sapı: Potasyum, folik asit ve lif açısından zengin olan kereviz sapı, günlük K vitamini ihtiyacının %30'unu karşılayabilir.

Kıvırcık Karalahan: Bir fincanı sadece 33 kalori olan kıvırcık karalahana, omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından zengindir.

Yaban Mersini: Antioksidan içeriği yüksek olan yaban mersini, günlük lif ihtiyacının %14'ünü karşılar ve sadece 85 kalori içerir.

Greyfurt: Kan şekerini düzenleyen ve uzun süre tok tutan greyfurt, yarım greyfurtta sadece 50 kalori barındırır.

Kilo aldırmayan yiyecekler, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve ideal kiloyu korumak isteyenler için önemli bir seçenek sunuyor. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu yiyeceklerin doğru tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve bu yiyecekleri diyetinize dahil etmek, uzun vadede sağlığınıza olumlu katkılar sağlayacağı bildirildi.