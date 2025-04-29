Kilo kilo altından sonra şimdi de lüks otomobille gündem oldu! Dilan Polat'ın yorumu dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kilo kilo altından sonra şimdi de lüks otomobille gündem oldu! Dilan Polat'ın yorumu dikkat çekti

Altın takarak yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem’e kocası üçüncü çocuğu yapsın diye lüks otomobil aldı. Dilan Polat'ın yorumu olay oldu.

Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem dolandırıcılık suçlamalarıyla da adından söz ettirmişti. Kocası 3. çocuğu yapsın diye otomobil aldı. Bilem dayanamayarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından Dilan Polat’ın yorumu dikkat çekti.

6tu.webp

3.’ÜNCÜ ÇOCUK İÇİN 5 MİLYON DEĞERİNDE OTOMOBİL ALDI

Dolandırıcılık suçlamasıyla şikayet edilen Bilem paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Katıldığı Gelin Evi programındaki sözleriyle ve kilo kilo altınlarla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nevra Bilem bu kez, kocasının 3. çocuk istediği için aldığı pahalı otomobile gündem oldu.

9i8.webp

YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 5 milyon değerinde bir otomobil sahibi olan Bilem'in bu paylaşımı tepki çekerken, Dilan Polat videonun altına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

Polat arkadaşının paylaşımına “Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah" yorumunda bulundu.

dilan-polat-yorum.webp

Son Haberler
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak
Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena
Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena
10 yıl cezayla aranan firari yakalandı
10 yıl cezayla aranan firari yakalandı
Bornova’daki ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!
Ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!