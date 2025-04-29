Kilo kilo altından sonra şimdi de lüks otomobille gündem oldu! Dilan Polat'ın yorumu dikkat çekti

Dilan Polat'ın arkadaşı Nevra Bilem dolandırıcılık suçlamalarıyla da adından söz ettirmişti. Kocası 3. çocuğu yapsın diye otomobil aldı. Bilem dayanamayarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından Dilan Polat’ın yorumu dikkat çekti.

3.’ÜNCÜ ÇOCUK İÇİN 5 MİLYON DEĞERİNDE OTOMOBİL ALDI

Dolandırıcılık suçlamasıyla şikayet edilen Bilem paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Katıldığı Gelin Evi programındaki sözleriyle ve kilo kilo altınlarla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nevra Bilem bu kez, kocasının 3. çocuk istediği için aldığı pahalı otomobile gündem oldu.

YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 5 milyon değerinde bir otomobil sahibi olan Bilem'in bu paylaşımı tepki çekerken, Dilan Polat videonun altına yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

Polat arkadaşının paylaşımına “Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah" yorumunda bulundu.