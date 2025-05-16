Kilo kontrolü uygulamalarındaki sinsi tehlikeler! Uzmanlardan uyarı

Modern yaşamın hızlı temposunda, kilo kontrolü için akıllı telefon uygulamalarına olan ilgi hızla artırdı. Kalori takibi, egzersiz planları ve kişiselleştirilmiş diyet önerileri sunan bu uygulamalar, sağlıklı bir yaşam tarzı vadederken, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, kullanıcıların bu dijital çözümlere temkinli yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Peki, kilo kontrolü uygulamaları gerçekten etkili mi, yoksa gizli tehlikeler mi barındırıyor? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Kilo kontrolü uygulamalarının etkinliği, son yıllarda bilim dünyasının merceği altında.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Christopher D. Gardner’ın liderliğinde yürütülen bir çalışma, bu uygulamaların kısa vadeli kilo kaybında etkili olabileceğini, ancak uzun vadeli başarı için kullanıcı bağlılığına ve doğru kullanımına ihtiyaç duyulduğunu gösterdi.

JAMA Network’te yayımlanan bir randomize klinik çalışma, ticari bir kilo kontrolü uygulamasının, kendi kendine diyet yapanlara kıyasla daha fazla kilo kaybı sağladığını, ancak bu farkın 6 ay sonunda azaldığını ortaya koydu.

Ancak, bu uygulamaların her kullanıcı için aynı başarıyı garantilemediği de bir gerçek. Tufts Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Dariush Mozaffarian, “Kilo kontrolü uygulamaları, genellikle standart bir yaklaşım sunar ve bireysel metabolik farklılıkları göz ardı edebilir. Bu, bazı kullanıcılar için etkisiz ya da sürdürülemez sonuçlara yol açabilir” dedi. Dr. Mozaffarian, özellikle kalori takibi yapan uygulamaların, kullanıcıları kısıtlayıcı diyetlere yöneltebileceğini ve bu durumun uzun vadede yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini belirtti.

The Lancet’te yayımlanan bir başka çalışma, mobil sağlık (mHealth) uygulamalarının, fiziksel aktiviteyi artırmada ve kısa vadeli kilo kaybında etkili olduğunu, ancak kullanıcıların %70’inin 3 ay içinde uygulamayı kullanmayı bıraktığını gösterdi. Bu, dijital çözümlerin sürdürülebilirlik sorununa işaret etti.

GİZLİ TEHLİKELER: PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLER

Kilo kontrolü uygulamaları, sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, psikolojik sağlık üzerinde de derin etkiler bırakabilir.

İngiltere’deki King’s College’dan psikolog Dr. Sarah Schenker, bu uygulamaların sürekli takip ve ölçüm gerektiren yapısının, bazı kullanıcılarda anksiyete ve özgüven kaybına yol açabileceğini vurgulayarak, “Kalori sayımı ve günlük tartılma gibi alışkanlıklar, kullanıcıları kendi bedenleriyle sağlıklı bir ilişki kurmaktan alıkoyabilir” dedi.

Ayrıca, sosyal medya entegrasyonu olan uygulamalar, kullanıcıları karşılaştırma tuzağına düşürebilir.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Dr. Rachel Rodgers’ın araştırması, sosyal medya temelli kilo kontrolü programlarının, özellikle genç kadınlarda beden memnuniyetsizliğini artırdığını ve sağlıksız kilo verme davranışlarını teşvik edebildiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARILAR

Uluslararası uzmanlar, kilo kontrolü uygulamalarının bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo, “Bu uygulamalar, bir rehber olarak kullanılmalı, ancak bir doktor ya da diyetisyen gözetimi olmadan tamamen onlara güvenmek riskli olabilir” dedi.

Dr. Naidoo, özellikle genetik ve metabolik faktörlerin, kilo verme sürecinde kritik bir rol oynadığını ve bu faktörlerin uygulamalar tarafından yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

Imperial College London’dan Dr. Barbara Hameed ise, kilo kontrolü uygulamalarının bilimsel temellere dayalı olması gerektiğini vurguladı. Dr. Hameed’in geliştirdiği Imperial-SatPro programı, hormonların iştah üzerindeki etkisini dikkate alarak kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunuyor ve hastaların %14 oranında kilo kaybı sağladığını gösterdi.

Dr. Hameed, “Kilo kontrolü, sadece kalori saymakla ilgili değil; bedenin biyokimyasıyla uyumlu bir yaşam tarzı benimsemekle ilgilidir” dedi.

DOĞRU KULLANIM İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, kilo kontrolü uygulamalarının etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için şu önerilerde bulundu:

Kişiselleştirme Önemli: Uygulamanın sunduğu önerilerin, bireysel sağlık durumunuza uygun olduğundan emin olmak için bir uzmana danışın.

Sürdürülebilir Hedefler Belirleyin: Hızlı kilo kaybı yerine, uzun vadeli sağlıklı alışkanlıklar edinmeye odaklanın.

Psikolojik Sağlığa Dikkat: Sürekli tartılma veya kalori takibi, stres yaratıyorsa uygulamayı kullanım sıklığınızı azaltın.

Bilimsel Destek Arayın: Uygulamanın arkasında klinik çalışmalar veya uzman onayı olup olmadığını kontrol edin.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER: BİLİMSEL DİYETLER

Araştırmalar, kilo kontrolünde sadece uygulamalara güvenmek yerine, bilimsel temelli diyetlerin daha etkili olduğunu gösterdi.

Örneğin, Akdeniz diyeti, yüksek lifli gıdalar ve tam tahıllar, uzun vadeli kilo kontrolü ve kalp sağlığı için önerildi.

Metabolic Syndrome and Related Disorders dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, Akdeniz diyetinin, kalori kısıtlaması ve fiziksel aktiviteyle birleştiğinde, obezite riskini azalttığını kanıtladı.

BİLİNÇLİ ADIMLAR ATIN

Kilo kontrolü uygulamaları, modern teknolojinin sunduğu güçlü araçlar olsa da, her derde deva değiller. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu uygulamaların doğru kullanıldığında faydalı olabileceğini, ancak bilinçsiz kullanımın fiziksel ve psikolojik riskler taşıyabileceğini gösterdi.

Dr. Christopher D. Gardner, “Kilo kontrolü, bir uygulama indirmekle değil, yaşam tarzınızı dönüştürmekle başlar” diyerek, sağlıklı bir geleceğin bilinçli seçimlerle söz konusu olduğunda, bu bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir” dedi.