Kilo verdiren iğne geliyor

İngiltere’nin obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren bir iğneye onay verileceği açıklandı.

Kilo verdiren iğne geliyor

Gerçek Gündem’in BBC’den çevirdiği habere göre; Hastanelerdeki obezite kaynaklı yükü azaltmak için Wegovy ismindeki iğneyi bir pilot program kapsamında onaylamaya hazırlanan İngiltere’de, bir hastanın bu iğneye en fazla iki yıl boyunca erişiminin olmasına izin verileceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) yaptığı araştırma sonunda vücut ağırlığının yüzde 10’unun bu iğneyle kaybolduğu tespit edildiği ifade edildi.

İğne, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini ve az yemesini sağladığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu iğnenin büyük bir değişim getirebileceğini kaydederek kilo verme hizmetlerine 40 milyon sterlinlik bir bütçe ayrılacağını duyurdu.

Ancak uzmanlar ABD’de çok sayıda ünlünün reklamını yaptığı bu tarz iğneler ve ilaçlar hakkında uyarıda bulunarak asıl sağlıklı bir diyet ve sporun çare olabileceğinin altını çizdi.

İlacın deneme süreçlerinde tedavi bittikten sonra kimi kullanıcıların kilolarını geri aldığı görüldü.
İngiltere henüz ilacı tedarik etmiş değil; ancak on binlerce kişinin ilaca erişiminin olabileceği düşünülüyor.

BBC’nin sabah programına konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, obezitenin kanser ve diyabet üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

İngiltere’de tahminlere göre 12 milyon yetişkin obez. Bu, neredeyse her dört yetişkinden birinin obez olduğu anlamına geliyor.

İlacın en çok bilinen yan etkileriyse baş dönmesi, şişme, gaz ve mide rahatsızlıkları.

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