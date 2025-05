Kilo verme hayali kabusa dönüşmemesi şok diyetler

Kilo verme hedefiyle başvurulan şok diyetler, hızlı sonuçlar sunma iddiasıyla özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak bilim insanları ve sağlık uzmanları, bu tür diyetlerin yalnızca geçici kilo kaybı sağladığını, uzun vadede ise kalp, böbrek ve metabolik sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.

Dengesiz beslenme, yetersiz kalori alımı ve hızlı kilo kaybı, vücudun temel işleyişini bozarak geri dönüşü zor sağlık sorunlarına yol açabildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ŞOK DİYETLER ALARM VERİYOR

Şok diyetlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Bu tür diyetler, genellikle tek tip beslenmeye dayalı ve kalori alımını aşırı kısıtladı. Bu durum, kas kaybına, metabolizmanın yavaşlamasına ve hatta kalp ritim bozukluklarına neden olabilir. Özellikle düşük karbonhidrat veya sıfır yağ içeren diyetlerin, uzun süre uygulandığında vitamin ve mineral eksikliklerine yol açtı.

Uluslararası alanda da şok diyetlere karşı uyarılar artırdı. ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Hızlı kilo verme odaklı diyetler, genellikle sürdürülemez ve sağlıksızdır. The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, şok diyetlerin kalp hastalığı riskini %25 artırabileceğini gösterdi” dedi. Willett, kilo vermenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER: ŞOK DİYETLERİN RİSKLERİ

Son yıllarda yapılan araştırmalar, şok diyetlerin sağlık üzerindeki zararlarını net bir şekilde ortaya koydu. Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, çok düşük kalorili diyetlerin (günde 800 kalorinin altında) kalp kası hasarına ve aritmi riskine yol açabileceğini gösterdi.

Nephrology Dialysis Transplantation dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, yüksek proteinli şok diyetlerin böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını rapor etti.

ŞOK DİYETLERİN DİĞER YAYGIN RİSKLERİ ARASINDA ŞUNLAR YER ALIYOR:

Metabolik yavaşlama: Hızlı kilo kaybı, vücudun enerji koruma moduna geçmesine neden olarak metabolizmayı yavaşlattı. Bu, verilen kiloların hızla geri alınmasına yol açtı.

Besin eksiklikleri: Tek tip diyetler, B12 vitamini, demir, magnezyum ve omega-3 gibi temel besin maddelerinin eksikliğine neden olabildi.

Psikolojik etkiler: Aşırı kısıtlayıcı diyetler, yeme bozuklukları riskini artırdı. Eating Behaviors dergisindeki tarihli bir çalışma, şok diyet uygulayanların %30’unda anksiyete ve depresyon belirtilerinin arttığını ortaya koydu.

Şok diyetler yerine kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir beslenme planlarının benimsenmesi gerektiğini vurguladı:

“Kilo vermek, bir maraton, sprint değil. Haftada 0,5-1 kilogram kaybı hedefleyen dengeli bir diyet, hem sağlıklı hem de kalıcı sonuçlar sunar.”

Baysal, diyetisyen kontrolünde hazırlanan beslenme programlarının, bireyin yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre düzenlenmesi gerektiğini ekledi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Susan Jebb, şok diyetlerin cazibesine kapılmadan önce uzun vadeli etkilerin düşünülmesini önerdi:

“Sağlıklı kilo verme, sadece tartıdaki rakamı düşürmekle ilgili değil. Kalp, böbrek ve karaciğer sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenme gibi kanıtlanmış modeller tercih edilmeli.”

Jebb, bol sebze, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve ölçülü protein içeren diyetlerin, hem kilo kontrolünde hem de genel sağlıkta etkili olduğunu belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME HAYAT KURTARIR

Şok diyetlerin hızlı kilo verme vaadi, kısa vadede cazip görünse de, uzun vadede sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturdu. Uzmanlar, kilo verme sürecinde sabırlı olunması ve bilimsel temellere dayanan beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden Dr. Kevin Hall, “Sağlıklı bir vücut, kısa süreli çözümlerle değil, yaşam tarzı değişiklikleriyle inşa edilir. Şok diyetler, bu hedefe ulaşmanın en riskli yollarından biri” dedi.

Sağlığınızı korumak için şu adımları göz önünde bulundurun:

-Kilo verme planınızı bir diyetisyenle oluşturun.

-Tek tip diyetlerden ve aşırı kalori kısıtlamasından kaçının.

-Düzenli egzersizi yaşam tarzınıza entegre edin.

-Bol su tüketin ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.