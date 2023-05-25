Kilo vermek için başladı. Avrupa Şampiyonu oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi Emrullah Atmaca, 2016 yılında kilo almak için başladığı vücut geliştirme sporunda Avrupa şampiyonu oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Atmaca, yoğun antrenmanlar ve yaptığı diyetin ardından 31 Mart'ta katıldığı Türkiye Milli Takım ve Avrupa Seçmeleri Yarışması'nda, Genç Erkekler Klasik Fizik sıkletinde 3'üncü oldu. Buradaki başarısı ile Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Atmaca, çok daha yoğun bir çalışma temposuna girdi. Atmaca, antrenörü ve yakın çevresinin desteği ile Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu öncülüğünde gittiği, 16 Nisan'da Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Genç Erkekler Vücut Geliştirme sıkletinde şampiyon oldu.

"METABOLİZMAM HIZLIYDI"

Çocukluğunda zayıf olduğu için üzüldüğünü anlatan Atmaca, "Ne kadar yemek yesem de kilo alamıyordum. Metabolizmam hızlıydı. Hep böyle kalacağımı düşündüm. Babam ve ailemin desteğiyle spor salonuna yazıldım. Daha sonra spor yapmaktan keyif almaya başladım. Lise ve üniversite hayatımda spora devam ettim. Burada antrenör Fatih Ceylan ile tanıştım. Biraz zaman geçtikten sonra yarışma kararı aldım." dedi.

"EN PAHALI BOYUTU BESLENME"

Yarışmaların ardından psikolojik olarak da iyi duruma geldiğini vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu: "Yarışmalara yakın zamanlarda çok düşük kaloriler alıyoruz. Podyuma çıktığımız formumuzu korumaya çalışıyorum. Diyete ve antrenmanlara devam ederek ilerliyoruz. Çok pahalı bir spor olduğu için maddi olarak zorlandım. Bunun en pahalı boyutu beslenme oluyor. Önümüzdeki eylül ayında Türkiye'de milli takım seçmelerinde yarışıp, Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum." (AA)